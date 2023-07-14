وكالة أممية: سقوط الملايين تحت خط الفقر منذ 2020

نيويورك (وكالات)

أعلن تقرير أصدرته وكالة الأمم المتحدة للتنمية أمس، أن 165 مليون شخص في أنحاء العالم سقطوا تحت خط الفقر خلال السنوات الأخيرة. وأوضحت الوكالة أن الدخل اليومي المتوافر لهؤلاء المتضررين تراجع لأقل من 3.65 دولار للشخص الواحد، بسبب جائحة «كورونا» والاضطرابات الاقتصادية في 2020. وقال رئيس الوكالة أخيم شتاينار، وهوالمسؤول الألماني الأبرز في الأمم المتحدة: «في الحقيقة، كان يمكن أن يكون الرقم أعلى من ذلك، ما لم تكثف الحكومات برامج السلامة الاجتماعية، وحزم التحفيز خلال وباء كورونا»، مضيفاً «أصبح هذا العبء غير مستدام خاصة للدول منخفضة الدخل في الوقت الراهن».

وقال شتاينار: «الحكومة التي لم يعد بإمكانها توظيف أطباء وممرضين في المستشفيات، التي لا يمكنها توفير الأدوية لمراكز الصحة الريفية، تقوض البنية التحتية الاجتماعية في بلدها».

وحذرت الأمم المتحدة الأربعاء الماضي، من أن 52 دولة في العالم تجلس فوق فخ الديون لدرجة أنه لم يعد بمقدورها النجاة من دون مساعدة، مشيرة إلى أن نحو 40 % من سكان العالم، أي 3.3 مليار شخص، يعيشون في دول تتجاوز فيها مدفوعات الفائدة على القروض ما يتم إنفاقه على الصحة أو التعليم.