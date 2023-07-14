توافق تركي روسي على أهمية تمديد اتفاقية الحبوب

اسطنبول (وكالات)

أكّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين «يتفق معه» بشأن أهمية تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود التي تنتهي مدّتها مساء الاثنين القادم.

وقال إردوغان للصحافيين: «إن التحضيرات في تركيا جارية لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال شهر أغسطس المقبل، نحن متوافقون بالآراء حول أهمية تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود». وذكر الرئيس التركي أنه تحدث إلى نظيره الروسي، لكنه لم يحدّد متى جرت المحادثة.

وعلى صعيد الرسالة التي وجّهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى بوتين لضمان موافقته على التمديد، أعرب إردوغان عن «أمله أن نضمن بهذه الرسالة تمديد ممر الحبوب، مع جهودنا المشتركة وجهود روسيا».

وأمس الأول، أكّد بوتين أن الاتفاقية عجزت عن تلبية المطالب الروسية، مضيفاً في مقابلة متلفزة «أودّ أن أشدّد على أن شيئاً لم يحدث أبداً، العمل أحادي الجانب، سنفكّر في ما يمكننا فعله، لدينا بضعة أيام متبقية».

من جهته، قال الناطق باسم غوتيريش إن الأخير يريد إزالة العوائق أمام تصدير الأسمدة الروسية - وهو الشقّ الآخر من اتفاقية يوليو 2022 التي ندد بوتين بعدم الامتثال لها - من خلال «إزالة العقبات أمام المعاملات المالية للبنك الزراعي الروسي».

وكانت هذه الاتفاقية محور اجتماع بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أمس قرب بروكسل.

من خلال ضمان سلامة حركة البضائع في البحر الأسود لدى مغادرتها الموانئ الأوكرانية، أتاحت الاتفاقية، التي تفرض تفتيش السفن من قبل ممثلي الأطراف الأربعة الموقّعة، تصدير نحو 33 مليون طنّ منذ دخولها حيز التنفيذ في الأول أغسطس 2022 معظمها من القمح والذرة.