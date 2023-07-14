السبت 15 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

وفاة 289 طفلًا حاولوا عبور البحر المتوسط إلى أوروبا

مهاجرون يغرقون بعد انقلاب زورقهم
14 يوليو 2023 23:54

قضى 289 طفلًا في النصف الأول من العام 2023 خلال محاولة عبورهم البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا، على ما قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة.
وهذا الرقم يوازي ضعف الرقم المسجّل في النصف الأول من العام 2022، حسبما قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" التي دعت إلى توسيع المسارات الآمنة والقانونية والميسّرة للأطفال للحصول على الحماية في أوروبا.
ورجّحت فيرينا كناوس مديرة قسم الهجرة والنزوح في اليونيسف أن تكون الأعداد الفعلية للوفيات أعلى، إذ إن العديد من حطام السفن في وسط البحر الأبيض المتوسط لا يُعثر فيه على ناجين أو لا يُسجّلون.
وقالت إن "عدد الأطفال، الذين توفوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، تضاعف في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".
واعتبرت كناوس أن "هذه الوفيات يمكن تجنّبها تماما"، مضيفة "في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، نقدر أن يكون 11600 طفل قد عبروا".
في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، سُجّل عبور 3300 طفل غير مصحوبين بأولياء أمورهم أو منفصلين عنهم، أو ما يوازي 71% من مجموع الأطفال الذين يصلون إلى أوروبا من طريق المتوسط.
وهذا الرقم أعلى بثلاث مرات ممّا سُجّل في الفترة نفسها العام الماضي.

أخبار ذات صلة
حر قياسي في أوروبا
موجة حر شديدة تجتاح أوروبا
المصدر: آ ف ب
البحر الأبيض المتوسط
أوروبا
أطفال
وفيات
آخر الأخبار
الإمارات والهند.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
الإمارات
الإمارات والهند.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
اليوم 12:44
يونيون برلين مهتم بضم كيفين فولاند
الرياضي
يونيون برلين مهتم بضم كيفين فولاند
اليوم 12:37
رايس يغادر وستهام باتجاه أرسنال
الرياضي
رايس يغادر وستهام باتجاه أرسنال
اليوم 12:32
رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة
عربي ودولي
رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة
اليوم 12:25
البرلمان التركي يعمل خلال عطلته الصيفية لمناقشة انضمام السويد للناتو
عربي ودولي
البرلمان التركي يعمل خلال عطلته الصيفية لمناقشة انضمام السويد للناتو
اليوم 12:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©