وفاة 289 طفلًا حاولوا عبور البحر المتوسط إلى أوروبا

قضى 289 طفلًا في النصف الأول من العام 2023 خلال محاولة عبورهم البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا، على ما قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة.

وهذا الرقم يوازي ضعف الرقم المسجّل في النصف الأول من العام 2022، حسبما قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" التي دعت إلى توسيع المسارات الآمنة والقانونية والميسّرة للأطفال للحصول على الحماية في أوروبا.

ورجّحت فيرينا كناوس مديرة قسم الهجرة والنزوح في اليونيسف أن تكون الأعداد الفعلية للوفيات أعلى، إذ إن العديد من حطام السفن في وسط البحر الأبيض المتوسط لا يُعثر فيه على ناجين أو لا يُسجّلون.

وقالت إن "عدد الأطفال، الذين توفوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، تضاعف في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

واعتبرت كناوس أن "هذه الوفيات يمكن تجنّبها تماما"، مضيفة "في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، نقدر أن يكون 11600 طفل قد عبروا".

في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، سُجّل عبور 3300 طفل غير مصحوبين بأولياء أمورهم أو منفصلين عنهم، أو ما يوازي 71% من مجموع الأطفال الذين يصلون إلى أوروبا من طريق المتوسط.

وهذا الرقم أعلى بثلاث مرات ممّا سُجّل في الفترة نفسها العام الماضي.