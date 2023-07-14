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تنديد بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات

بلينكن (يسار الصورة) مع نظيره الياباني هاياشي (وسط) والكوري الجنوبي بارك جين
14 يوليو 2023 23:39

قالت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، في بيان مشترك، إن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات يوم الأربعاء ينتهك قرارات عديدة للأمم المتحدة ويهدد السلام والاستقرار في المنطقة.
وأوضحت اليابان أن الصاروخ، الذي انطلق من قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، حلق لمدة 74 دقيقة ووصل لارتفاع 6000 كيلومتر وقطع ألف كيلومتر فيما قد يكون أطول فترة تحليق لصاروخ تطلقه كوريا الشمالية.
وجاء في البيان المشترك للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، الصادر اليوم الجمعة "هذا يشكل انتهاكا واضحا وصارخا لقرارات متعددة لمجلس الأمن الدولي وتهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وما وراءها".
وحثت الدول في البيان كوريا الشمالية على "وقف أعمالها التصعيدية وغير القانونية والعودة إلى الحوار بشكل سريع".
واجتمع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، ووزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين على هامش المنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة جاكرتا بإندونيسيا اليوم الجمعة.
وجاء في بيان آخر صدر عن وزارة الخارجية الأميركية أن بلينكن جدد التأكيد على "الالتزامات الراسخة" للولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية.
وجاء في البيان المشترك، الذي صدر بعد الاجتماع الثلاثي، أن "تطوير كوريا الشمالية المستمر لقدراتها النووية والصاروخية الباليستية لن يؤدي إلا إلى تعزيز عزم الدول الثلاث والمجتمع الدولي على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل".

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