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الجيش اللبناني يتعهد بحماية السلم الأهلي والاستقرار

جوزيف عون قائد الجيش اللبناني متحدثا أمام جنود
14 يوليو 2023 23:08

قال العماد جوزاف عون قائد الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، إن المؤسسة العسكرية مستمرة في تنفيذ مهماتها من أجل حماية السلم الأهلي والاستقرار.
جاءت تصريحات العماد عون خلال زيارته معهد الرتباء في ثكنة محمد مكي في بعلبك شرق لبنان، حيث التقى تلامذة رتباء السنة الثالثة الذين سيتخرجون قريبا، في حضور الضباط المدربين، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي للجيش اللبناني.
وقال العماد عون "إن المؤسسة العسكرية مستمرة في تنفيذ مهماتها لحماية السلم الأهلي والاستقرار، ولا تزال تقدم الشهداء والجرحى في سبيل لبنان".
وأكد أن "الرتباء هم عماد الجيوش كونهم يؤدون دورا أساسيا بوصفهم صلة الوصل بين الضباط وبقية العسكريين"، كما دعاهم إلى "تطوير قدراتهم في جميع المجالات".
وأضاف أن "الجيش أمانة بين أيديكم، وهو ضمانة بقاء الوطن واستقراره، ولا سيما خلال هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب منا الصبر والعزيمة".
وتابع عون "لقد قدمتم مثالاً مشرفاً في الصمود على مدى السنوات الثلاث الماضية وضحيتم رغم الصعوبات، وكسبتم محبة اللبنانيين وثقتهم كما ثقة الدول الصديقة، ويجب أن تكونوا على قدر هذه الثقة".
وقال: "ركزوا على الهدف وهو حماية لبنان، وحافظوا على المؤسسة لنحافظ على الوطن. حققتم إنجازات كثيرة بإمكانات قليلة، وهذا يظهر في إقبال السياح بأعداد كبيرة هذا الصيف، وهو دليل على ثقتهم بالجيش كضامن للأمن والاستقرار".
وتوجه إلى ضباط المعهد قائلاً "المعاهد التدريبية هي من الوحدات الأساسية في الجيش، وإن دوركم كضباط بالغ الأهمية في معهد الرتباء وفي الجيش عموما".
وأضاف "المؤسسة صامدة بفضل تضحياتكم وإرادتكم وتميزكم، والقيادة تبذل قصارى جهودها للوقوف إلى جانبكم. تابعوا القيام بواجبكم ولا تعبؤوا بالشائعات والحملات".

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المصدر: د ب أ
جوزيف عون
الجيش اللبناني
الاستقرار
السلم الأهلي
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