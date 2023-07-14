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حر قياسي في أوروبا

حر قياسي في أوروبا
15 يوليو 2023 01:06

واشنطن (أ ف ب)

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تضرب موجة شديدة الحرارة الكثير من مناطق العالم، وتتصدر أوروبا قائمة المناطق المتضررة، حيث يتوقع أن تسجل درجات حرارة قياسية خلال الأيام القادمة، ما يدل على تفاقم الظروف القصوى بسبب الاحترار المناخي. وتواجه إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا موجة حر شديد. ويتوقع أن تصل الحرارة إلى 48 درجة مئوية في جزيرتي صقلية وسردينيا «وقد تكون درجات الحرارة الأعلى التي تسجل في أوروبا» بحسب وكالة الفضاء الأوروبية. وتشهد اليونان أيضاً موجة حر شديد، وأعلنت وزيرة الثقافة اليونانية، إغلاق معلم الاكروبوليس الشهير في العاصمة أثينا الذي يسجل أكبر عدد زوار في البلاد، في ذروة الحر خلال النهار.

درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة
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أوروبا
موجة حر
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الاحترار المناخي
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