فرنسا والهند تريدان تعزيز شراكتهما الاستراتيجية

أظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، اليوم الجمعة، "العلاقة الاستراتيجية الخاصّة" بينهما ورغبتهما في تعزيز شراكتهما، بعد حضورهما معاً العرض العسكري التقليدي في 14 يوليو، اليوم الوطني في فرنسا.

وحل مودي ضيف شرف في العيد الوطني الفرنسي.

وقال ماكرون، في خطاب قبل عشاء في متحف اللوفر، "سنواصل تعزيز علاقة الثقة التاريخية بين بلدينا" اللذين يحتفلان بالذكرى الخامسة والعشرين لشراكتهما الاستراتيجية هذه السنة.

من جهته، قال مودي، الذي مُنح في وقت سابق وسام جوقة الشرف من رتبة الصليب الأكبر وهو أعلى وسام في فرنسا، "نعتبر فرنسا شريكاً طبيعياً... لقد وضعنا خارطة طريق للسنوات الـ25 المقبلة".

وأضاف أنّ "تعزيز علاقاتنا الاقتصادية هو أولويتنا المشتركة"، مشيراً خصوصاً إلى التعاون على المستوى الدفاعي.

وأعلنت الهند، التي كانت قد طلبت 36 طائرة من طراز "رافال" لقواتها الجوية، أنّها تريد أيضاً شراء 26 طائرة من طراز "رافال" بحرية لتجهيز حاملة طائراتها، بالإضافة إلى ثلاث غواصات من طراز "سكوربين".

وكشف البلدان أيضا عن عدة اتفاقات تعاون في المجال الفضائي بينها وضع نظام مشترك للمراقبة البحرية عبر الاقمار الاصطناعية وإطلاق بناء قمر صناعي فرنسي-هندي يعمل بالأشعة تحت الحمراء TRISHNA.

من جهة أخرى، قال الرئيس الفرنسي إنّه في ما يتعلّق بحماية البيئة، يجب أن يتجاوز التحالف الدولي للطاقة الشمسية "الهدف الأولي المتمثل في تركيب ألف جيغاوات بحلول العام 2030".

وأضاف "سنكون قادرين على المضي أبعد من ذلك مع شركائنا الدوليين". وهذا التحالف هو مبادرة مشتركة بين فرنسا والهند تمّ إطلاقها خلال قمة المناخ COP 21 لصالح دعم الطاقة الشمسية.

- "تحقيق سلام دائم"

أمّا على المستوى الدولي، فقد قال ماكرون "نتقاسم القلق المشترك من خطر تفكّك المجتمع الدولي" في ضوء الأزمة في أوكرانيا، مضيفاً أنّ "لدينا الهدف نفسه المتمثل في السعي لتحقيق سلام دائم".

وفي السياق ذاته، أشار مودي إلى أنّ "الهند مستعدّة للمساهمة في استعادة السلام الدائم".

أخيراً، ناقش الرئيسان تعاونهما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تسعى فرنسا إلى أن تكون قوة وازنة.