الذكاء الاصطناعي يحقق اختراقاً في الرعاية الصحية

كشفت دراسة جديدة من كلية "تاندون" للهندسة وكلية غروسمان للطب في جامعة نيويورك أن ردود أداة "تشات جي بي تي" للذكاء الاصطناعي على استفسارات الناس المتعلقة بالرعاية الصحية لا يمكن تمييزها تقريباً عن تلك التي يقدمها البشر.

يشير ذلك إلى إمكانية أن تكون روبوتات المحادثة حليفاً فعالاً لعلاقات مقدمي الرعاية الصحية مع المرضى.

وقدم فريق بحثي في جامعة نيويورك عشرة أسئلة وأجوبة تتعلق بمرضى إلى 392 شخصاً، تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً وما فوق. كان نصف الردود مقدماً بواسطة مقدم رعاية صحية بشري والنصف الآخر بواسطة "تشات جي بي تي".

طلب من المشاركين تحديد مصدر كل استجابة وتقييم ثقتهم في ردود "تشات جي بي تي" باستخدام مقياس من 5 نقاط من "غير جديرة بالثقة تماماً" إلى "جديرة بالثقة تماماً".

وجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة JMIR Medical Education، وفقاً لما ذكره موقع "medicalxpress.com"، أن الأشخاص لديهم قدرة محدودة على التمييز بين ردود روبوت الدردشة والأجوبة التي يقدمها الإنسان. في المتوسط، حدد المشاركون بشكل صحيح استجابات روبوت المحادثة بنسبة 65.5% من الوقت واستجابات مزود الرعاية الصحية بنسبة 65.1% من الوقت، مع نطاقات من 49.0% إلى 85.7% لأسئلة مختلفة. ظلت النتائج متسقة بغض النظر عن الفئات الديموغرافية للمستجيبين.

وجدت الدراسة أيضاً أن المشاركين يثقون بشكل معتدل في ردود روبوتات المحادثة بشكل عام (متوسط درجة 3.4)، مع ثقة أقل عندما كان التعقيد، المرتبط بالصحة للمهمة المعنية، أعلى. حصلت الأسئلة اللوجستية (مثل جدولة المواعيد وأسئلة التأمين) على أعلى تصنيف ثقة (3.94 متوسط درجة)، تليها الرعاية الوقائية (مثل اللقاحات، فحوص السرطان، 3.52 متوسط درجة). حصلت النصائح التشخيصية والعلاجية على أقل تقييمات الثقة (الدرجات 2.90 و2.89 على التوالي).

وفقاً للباحثين، تسلط الدراسة الضوء على إمكانية أن تساعد روبوتات المحادثة في التواصل بين المريض ومقدم الرعاية الصحية بشكل خاص في ما يتعلق بالمهام الإدارية وإدارة الأمراض المزمنة الشائعة. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول تولي روبوتات المحادثة المزيد من الأدوار السريرية. يجب أن يظل مقدمو الخدمات حذرين وأن يمارسوا حكماً نقدياً عند تنظيم النصائح التي يتم إنشاؤها بواسطة روبوت الدردشة بسبب القيود والتحيزات المحتملة لنماذج الذكاء الاصطناعي.