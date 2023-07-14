السبت 15 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تحديد موعد الانتخابات الهولندية المبكرة

رئيس الوزراء الهولندي مارك روته
14 يوليو 2023 21:24

أعلنت هولندا، اليوم الجمعة، أنها ستجري انتخابات عامة مبكرة في الثاني والعشرين من نوفمبر المقبل في تصويت سيكون له مفعول تحوّلي لاستبدال رئيس الوزراء الأطول عهداً في تاريخ البلاد، مارك روته.
سيكون الناخبون مدعوّين لاختيار برلمان جديد بعد انهيار الائتلاف الرباعي الذي يقوده روته قبل أسبوع على خلفية سجال حاد حول سياسة طالبي اللجوء.
وفاجأ روته، زعيم حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية، البلاد بإعلانه الاثنين أنه سينسحب من العمل السياسي بعدما تولى رئاسة الحكومة على مدى 13 عاماً.
ومع استقالة قادة الأحزاب الثلاثة الأخرى المنضوية في الائتلاف الحاكم بعد انهيار الحكومة، سيكون للانتخابات وقع الزلزال في خامس أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو.
وجاء في بيان لحكومة روته أن "انتخابات الغرفة السفلى ستجرى الأربعاء الموافق 22 نوفمبر. قرّرت الحكومة الأمر بناء على توصية وزير الداخلية بروينس سلوت".
وتابع بيان الحكومة "باختيار هذا الموعد، تم أخذ الوقت التحضيري اللازم للأحزاب السياسية، وقدرة البلديات على التنظيم واستعدادات المجلس الانتخابي".
سيسعى حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية في الاستحقاق المقبل إلى الاحتفاظ برئاسته للحكومة، على الأرجح من خلال وزيرة العدل ديلان يسيلغوز التي وصلت إلى البلاد طالبة لجوء، فيما سيسعى حزب للمزارعين الهولنديين إلى إحداث تحوّل على مستوى النظام.
وانهار الائتلاف، المكون من أربعة أحزاب، على خلفية التعاطي مع مسألة الهجرة.
وأراد روته فرض قيود على لمّ شمل عائلات طالبي اللجوء.
ويتوقع أن تكون الانتخابات الجديدة الأكثر إثارة للانقسام في جيل، وأبرز عناوينها الهجرة والمزارعون وكلفة المعيشة.

أخبار ذات صلة
تاديتش يغادر أياكس بناء على طلبه
وفد أوروبي إلى تونس من أجل اتفاق «الشراكة الشاملة»
المصدر: وكالات
هولندا
انتخابات مبكرة
مارك روته
آخر الأخبار
الإمارات والهند.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
الإمارات
الإمارات والهند.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
اليوم 12:44
يونيون برلين مهتم بضم كيفين فولاند
الرياضي
يونيون برلين مهتم بضم كيفين فولاند
اليوم 12:37
رايس يغادر وستهام باتجاه أرسنال
الرياضي
رايس يغادر وستهام باتجاه أرسنال
اليوم 12:32
رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة
عربي ودولي
رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة
اليوم 12:25
البرلمان التركي يعمل خلال عطلته الصيفية لمناقشة انضمام السويد للناتو
عربي ودولي
البرلمان التركي يعمل خلال عطلته الصيفية لمناقشة انضمام السويد للناتو
اليوم 12:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©