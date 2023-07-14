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فاغنر تدرّب قوات الدفاع في بيلاروسيا

قادة من فاغنر يدربون قوات من بيلاروسيا
14 يوليو 2023 20:34

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الجمعة، أن مجموعة فاغنر بدأت العمل لتدريب قوات الدفاع الإقليمية في بيلاروسيا.
يأتي ذلك بعد ثلاثة أسابيع من تمرد فاغنر الفاشل في روسيا.
أفادت الوزارة بأن "دورات تدريبية مع وحدات من القوات الإقليمية تجري بالقرب من أسيبوفيتشي" شرق البلاد، مضيفة أن هؤلاء المجندين يتعلمون من بين أمور أخرى، "تقنيات التنقل في ساحة المعركة وإطلاق النار التكتيكي".
وأضافت الوزارة، التي نشرت مقطع فيديو للتدريبات على موقع "يوتيوب" لتشارك مقاطع الفيديو "يعمل مقاتلو فاغنر كمدربين في عدد من الاختصاصات العسكرية".
وقال جندي في هذا المقطع "لا شك في أن هذه تجربة مفيدة للغاية لجيشنا".
وقالت القناة التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع في بيلاروسيا "مقاتلو فاغنر يقومون بمهام كمدربين في عدد من التخصصات العسكرية".
وفي 24 يونيو الماضي، بدأت مجموعة فاغنر تمردا انتهى، مساء اليوم التالي، باتفاق ينص على مغادرة قائد فاغنر يفغيني بريغوجن إلى بيلاروسيا. وعُرض على مقاتلي المجموعة الانضمام إلى القوات النظامية أو العودة إلى الحياة المدنية أو المغادرة إلى بيلاروسيا بعد أن توسط رئيسها ألكسندر لوكاشنكو لإنهاء التمرد.

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المصدر: آ ف ب
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