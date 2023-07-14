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أوكرانيا تدلي بتصريحات بشأن هجومها المضاد

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
14 يوليو 2023 19:50

أقر رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندريه يرماك، اليوم الجمعة، بأن الهجوم المضاد لكييف، الذي يواجه مقاومة القوات الروسية، "لا يحرز تقدما سريعا".
وقال يرماك لصحافيين "اليوم، لا يحرز (الهجوم) تقدما سريعا"، مضيفا "إذا رأينا أن أمرا ما لا يسير على ما يرام، سنقول ذلك. لا أحد يريد تضخيم" الوضع.
وأكد أن الحلفاء الغربيين لا يمارسون ضغطا على كييف في هذا الصدد، وقال "ليس هناك أي ضغط، فقط سؤال: +كيف يمكننا أن نساعدكم؟+".
وتابع يرماك "الجميع في العالم يدركون أنه يستحيل ممارسة ضغط على أوكرانيا".
وشدد على أن كييف لن تتفاوض مع روسيا ما دامت قوات موسكو موجودة على الأراضي الاوكرانية.
وأورد "موقفنا واضح جدا. حتى التفكير في هذه المفاوضات ليس ممكنا إلا بعد أن تغادر القوات الروسية أراضينا. الجميع يدركون أننا لن تحدث إلى الروس" قبل حصول هذا الأمر.

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المصدر: آ ف ب
أوكرانيا
هجوم مضاد
الجيش الروسي
أندريه يرماك
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