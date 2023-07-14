الكرملين يرد على أنباء عن تمديد اتفاق تصدير الحبوب

نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، اليوم الجمعة، عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن روسيا لم تصدر أي بيانات بعد حول تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، في وقت سابق اليوم، إنه متفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة تمديد الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وفسرت بعض وسائل الإعلام تعليقات أردوغان على أنها تشير إلى التوصل إلى اتفاق لتمديده. وينتهي أمد سريان اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود يوم الاثنين المقبل 17 يوليو الجاري.

وردا على سؤال لوكالات الأنباء الروسية، لم يؤكد المتحدث باسم الكرملين تصريحات أردوغان.

وقال دميتري بيسكوف "ليس هناك أي تصريح في هذا الصدد من الجانب الروسي".

وما زال مصير الاتفاقية غامضًا قبل أيام من انتهاء الاتفاقية منتصف ليل الاثنين في اسطنبول (21,00 بتوقيت غرينتش).

وقالت روسيا إنها لن توافق على تمديد الاتفاق إلا إذا تمت تلبية شروطها المتعلقة بتنفيذ اتفاق آخر مواز يسمح لها بتصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في مبادرة حبوب البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا في يوليو 2022 للمساعدة في التخفيف من وطأة أزمة غذاء عالمية. وأوكرانيا وروسيا من بين أكبر مصدري الحبوب على الصعيد العالمي.