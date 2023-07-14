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أردوغان متفائل بشأن تمديد اتفاق تصدير الحبوب

مزارع يحصد القمح في أوكرانيا
14 يوليو 2023 18:45

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، عن تفاؤله بإمكانية تمديد الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وقال أردوغان، خلال حديث مع صحفيين، إنه يأمل أن يمدد الاتفاق لما بعد موعد انتهائه الذي يحل في 17 يوليو الجاري نتيجة لجهود تبذلها الأمم المتحدة وتركيا.
وأوضح الرئيس التركي أنه متفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة تمديد الاتفاق.
وقال أردوغان للصحفيين "نستعدّ لاستقبال السيد بوتين في أغسطس ونحن متّفقون على تمديد ممرّ الحبوب في البحر الأسود".
وذكر الرئيس التركي أنه تحدث إلى نظيره الروسي، لكنه لم يحدّد متى جرت المحادثة.
وهددت روسيا مراراً بعدم تجديد الاتفاق ما لم تتمكن من تصدير منتجاتها الزراعية وأسمدتها وفقاً لاتفاق مواز مع اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
ورغم عدم خضوع المنتجات الزراعية للعقوبات، تقول روسيا إن العقوبات الأوروبية منعتها من تصدير منتجاتها بسبب فصلها عن نظام "سويفت" الدولي لتحويل الأموال.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، إن المفوضية الأوروبية تساعد الأمم المتحدة وتركيا في محاولتهما تمديد اتفاق الحبوب وإنها منفتحة على "استكشاف جميع الحلول".
وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في مبادرة حبوب البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا في يوليو 2022 للمساعدة في التخفيف من وطأة أزمة غذاء عالمية. وأوكرانيا وروسيا من بين أكبر مصدري الحبوب على الصعيد العالمي.

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المصدر: وكالات
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