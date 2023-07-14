إسرائيل تحتج على سماح السويد بحرق نسخة من التوراة

احتج مسؤولون إسرائيليون لدى السويد، اليوم الجمعة، بعد أن أعطت الشرطة المحلية الضوء الأخضر لطلب السماح بحرق نسخة من التوراة خارج السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم غدا السبت.

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج إن هذا الفعل من "الكراهية الخالصة" بحسب قناة "آي نيوز 24" الإسرائيلية.

وأضاف "إنني أدين بشكل قاطع الإذن الممنوح في السويد لحرق الكتب المقدسة. بصفتي رئيس دولة إسرائيل، فقد أدنت حرق القرآن، الكتاب المقدس للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وأنا الآن حزين لأن المصير نفسه ينتظر الكتاب المقدس اليهودي، الكتاب الأبدي للشعب اليهودي".

كما دان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين خطط حرق التوراة. وقال إن الوزارة نقلت إلى السفارة السويدية في إسرائيل "الخطورة التي تنظر بها إسرائيل إلى تصريح الشرطة بإلحاق الضرر بالمقدسات اليهودية".

ووصف كوهين القرار بأنه "جريمة كراهية، واستفزاز يسبب ضررا جسيما للشعب اليهودي والتقاليد اليهودية".

وقال "إنني أدعو السلطات في السويد إلى منع حدوث هذا العمل المخزي".

يأتي منح إذن بحرق نسخة من التوراة بعد أسبوعين ونصف الأسبوع من السماح لناشط بحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في ستوكهولم.