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المستشار الألماني يدلي بتصريحات بشأن الهجرة

المستشار الألماني أولاف شولتس
14 يوليو 2023 17:49

أدلى المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، بتصريحات بشأن الهجرة، مؤكدا الحاجة إلى مزيد من اليد العاملة الماهرة.
وقال شولتس إن ألمانيا ستواصل اتخاذ خطوات للحد من الهجرة غير الشرعية، لكنها ما زالت بحاجة إلى جذب المزيد من العمال المهرة عبر نظام الهجرة الشرعية.
وذكر المستشار الألماني، في مؤتمر صحفي في العاصمة برلين، أن التغيرات في سياسة الهجرة يجب أن تضع في اعتبارها متطلبات الاقتصاد الألماني.
تواجه ألمانيا حاليا نقصا في العمال في عدة قطاعات، خاصة في الحرفيين المهرة والصناعات. وزادت التغيرات الديمغرافية في ألمانيا، التي يغلب على تعداد سكانها كبار السن، من المخاوف بشأن المتاعب المستقبلية في القوى العاملة لدى تقاعد عدد متزايد من العاملين.
وأضاف شولتس أنه يجب أن يكون استبدال جيل مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية من المتقاعدين بعاملين جدد مدربين ومهاجرين مهرة ممكنا.
وغيرت ألمانيا مؤخرا نظامها للهجرة لتسهيل قدوم عمال في قطاعات مختلفة تعاني نقص كبيرا منها الرعاية الصحية. وبات نظام الهجرة إلى ألمانيا يعتمد على مجموعة من النقاط مثل ذلك المعتمد في كندا.

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المصدر: د ب أ
ألمانيا
الهجرة
يد عاملة
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