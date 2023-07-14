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شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتوعد بـ"ردع نووي ساحق"

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وشقيقته كيم يو جونغ
14 يوليو 2023 17:31

حذّرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الجمعة، من "ردع نووي ساحق" ما لم تتخلَّ الولايات المتحدة عمّا وصفته بـ "سياستها العدائية" ضد بيونغ يانغ، بحسب وسائل إعلام رسمية.
ودافعت كيم يو جونغ عن إطلاق كوريا الشمالية مؤخرا صاروخا بالستيا عابرا للقارات باعتباره دفاعا عن النفس.
أطلقت كوريا الشمالية، الدولة التي تمتلك السلاح النووي، الأربعاء، صاروخا يعمل بالوقود الصلب بلغ مداه 1001 كيلومتر (622 ميلا) وارتفاعه الأقصى 6648 كيلومترا، قبل أن يسقط في البحر الشرقي، المعروف أيضا باسم بحر اليابان.
وقال خبراء إن مسار الصاروخ يشير إلى أنه قادر على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.
وقالت كيم يو جونغ، في بيان أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية (الشمالية)، "في ظل فرضية أن الولايات المتحدة ترفض التخلي عن سياستها المناهضة لكوريا الشمالية... سنسعى جاهدين للتأسيس لأقوى ردع نووي ساحق".
ووصفت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي التجربة الصاروخية بأنها "دفاع عن النفس... لحماية شبه الجزيرة الكورية من الوقوع في حرب نووية".
كانت كيم يو جونغ قد أشارت، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، إلى خرق طائرة استطلاع تابعة للجيش الأميركي المجال الجوي لكوريا الشمالية، وحذّرت من إمكان إسقاط طائرات من هذا النوع في حال تكرر الأمر.
ردا على التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية، عزّزت سول وواشنطن تعاونهما العسكري وتوعدتا بيونغ يانغ برد نووي و"إنهاء" الحكومة الحالية في كوريا الشمالية في حال استخدامها أسلحة نووية.

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المصدر: آ ف ب
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الردع النووي
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