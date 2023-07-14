شولتس: ألمانيا تعتزم زيادة الإنفاق الدفاعي

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن بلاده تعتزم إنفاق المزيد على الدفاع، وأشار إلى خطط لتمويل الجيش بنسبة 2 % من إجمالي الناتج المحلي.

وقال شولتس: "قررنا إنفاق 2 % على الدفاع من أجل الجيش. وسوف نحقق العام المقبل هذا للمرة من أموال الميزانية ومن الصندوق الخاص". كانت ألمانيا أنشأت صندوقا خاصا للدفاع قدره مئة مليار يورو (112 مليار دولار) بعد فترة قصيرة من انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا، وذلك لسد أوجه النقص في الجيش. ويدعو حلف شمال الأطلسي (الناتو) الدول الأعضاء إلى إنفاق 2 % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي على شؤون الدفاع وهو هدف لم تف به ألمانيا منذ نهاية الحرب الباردة.

وفي معرض الحديث في مؤتمره الصحفي الصيفي التقليدي بالعاصمة برلين، اليوم الجمعة، تعهد شولتس بالحفاظ على أعلى إنفاق دفاعي في المستقبل، وقال: "أكرر هنا ما قلته في مناسبات كثيرة: سيظل هذا هو الوضع حتى عندما تستخدم الأصول الخاصة". وأكد أعضاء ناتو الالتزام بنسبة الـ2 % للدفاع خلال قمة الحلف في ليتوانيا هذا الأسبوع. وكان الإنفاق على الدفاع نقطة خلاف داخل الناتو على مدار سنوات، فيما دعت الولايات المتحدة ألمانيا، على نحو خاص، وغيرها من الدول الأوروبية الثرية إلى مزيد من الإنفاق على الدفاع.