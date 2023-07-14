السبت 15 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

اضطراب في مطار جاتويك البريطاني

اضطراب في مطار جاتويك البريطاني
14 يوليو 2023 14:24

 ينظم العاملون في مطار جاتويك، ثاني أكبر مطارات بريطانيا، إضراباً لمدة ثمانية أيام في نهاية يوليو ومطلع أغسطس، الأمر الذي قد يتسبب في إلغاء رحلات واضطراب حركة السفر لآلاف الركاب في أحد أكثر أوقات العام ازدحاما بالمسافرين في عطلة الصيف.
وقالت نقابة يونايت العمالية، إن نحو 950 موظفا من بينهم أطقم الضيافة الأرضية وحاملو الأمتعة وموظفو حجز التذاكر، سينظمون إضرابا للاحتجاج على الأجور لمدة أربعة أيام بين 28 يوليو وأول أغسطس، ثم لمدة أربعة أيام أخرى بين الرابع والثامن من أغسطس .
وذكرت النقابة في بيان "نظرا لحجم الإضراب، فإن اضطراب أو إرجاء أو إلغاء (رحلات) لا مفر منه في المطار".

أخبار ذات صلة
وزير بريطاني: حكومات العالم وحدها لن تستطيع مواجهة تغير المناخ
عقوبات بريطانية على شركات مرتبطة بطرفي النزاع في السودان
المصدر: رويترز
بريطانيا
إضراب
آخر الأخبار
الإمارات والهند.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
الإمارات
الإمارات والهند.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
اليوم 12:44
يونيون برلين مهتم بضم كيفين فولاند
الرياضي
يونيون برلين مهتم بضم كيفين فولاند
اليوم 12:37
رايس يغادر وستهام باتجاه أرسنال
الرياضي
رايس يغادر وستهام باتجاه أرسنال
اليوم 12:32
رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة
عربي ودولي
رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة
اليوم 12:25
البرلمان التركي يعمل خلال عطلته الصيفية لمناقشة انضمام السويد للناتو
عربي ودولي
البرلمان التركي يعمل خلال عطلته الصيفية لمناقشة انضمام السويد للناتو
اليوم 12:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©