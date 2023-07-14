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«الصحة العالمية»: استخدام الإسبارتام بشكل زائد قد يسبب السرطان

«الصحة العالمية»: استخدام الإسبارتام بشكل زائد قد يسبب السرطان
14 يوليو 2023 14:17

أظهر تصنيف خبراء جديد أن المُحلي الصناعي، اسبارتام، الذي غالبا ما يستخدم في المشروبات الغازية والزبادي والعلكة، ربما يسبب السرطان لدى البشر، عند استخدامه بشكل زائد، ولكن الاعتدال غير مضر.

   يشار إلى أن الاسبارتام ضمن 11 من المواد المُحلية المجازة للاستخدام في الاتحاد الأوروبي. ولن تغير منظمة الصحة العالمية إرشاداتها رغم التصنيف الجديد. وقالت المنظمة إن الأشخاص الذين يلتزمون بالإرشادات الحالية لن يعرضوا أنفسهم لخطر أكبر للإصابة بالسرطان. والكمية القصوى الحالية الموصى بها من الأسبارتام هي 40 ميليجرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميا.  وقال فرانشيسكو برانكا، مدير إدارة التغذية وسلامة الأغذية بمنظمة الصحة العالمية، "احتساء مشروب غاز كل فترة أو مضغ علكة ليس شيئا يدعو للقلق في هذه المرحلة". وأضاف برانكا: "لا نوصي بأن يتخلى المستهلكون عن المواد المُحلية تماما، ولكن نوصى بعدم التمادي في تناولها".

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ويأتي التصنيف الجديد الذي يشير إلى الأسبارتام على أنه "مادة من المحتمل أنها مسببة للسرطان"، من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان في ليون. وتتبع الوكالة منظمة الصحة العالمية.

ونشرت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان نتائجها اليوم الجمعة في مجلة "ذا لانسيت أونكولوجي" العلمية. وتوصلت الوكالة إلى دليل محدود على وجود صلة بنوع معين من سرطان الكبد (سرطان الخلايا الكبدية) في ثلاث دراسات بشرية.

المصدر: د ب أ
منظمة الصحة العالمية
السرطان
مرضى السرطان
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