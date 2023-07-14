السبت 15 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

رئيس البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة في جنيف يؤكد رفض بلاده "كراهية الإسلام"

رئيس البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة في جنيف يؤكد رفض بلاده "كراهية الإسلام"
14 يوليو 2023 13:10

 أكد السفير تشن شيوي، رئيس البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال مناقشة في الدورة الـ53 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن بلاده تعارض أشكال كراهيَة الإسلام كافة، وإنها دعت وتدعو دائمًا إلى الاحترام المتبادل والتسامح والتفاهم بين الحضارات المختلفة.
وأطلق مجلس حقوق الإنسان يوم الثلاثاء، مناقشة عاجلة بشأن الزيادة المفزعة في الأعمال المتعمدة والعلنية المتعلقة بالكراهية الدينية، كما ظهر في حوادث التدنيس المتكررة للقرآن الكريم في بعض الدول الأوروبية، واعتمد قرارا بشأن هذا الموضوع صباح أمس الأربعاء.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن "تشن"، قوله إن الصين دعمت عقد هذه المناقشة العاجلة، وأنها تُدين حوادث تدنيس القرآن الكريم، مشيرا إلى أنه لا ينبغي استخدام ما تسمى "حرية التعبير" كمبرر للتحريض على صدام الحضارات أو إثارة المواجهة.
وأوضح أن الحضارة الإسلامية قدمت إسهامات مهمة في الحضارة العالمية، وأن المعتقدات والمشاعر الدينية للمسلمين أمر مهم، معربا عن استعداد الصين للعمل مع جميع الأطراف لتنفيذ مبادرة الحضارة العالمية التي تدعو إلى الالتزام بمبادئ المساواة والتعلم المتبادل والحوار والتسامح بين الحضارات.
وأضاف تشن أنه يمكن تجاوز سوء الفهم بين الحضارات من خلال تعزيز التبادلات، وتجنب الصدامات عن طريق تعزيز التعلم المتبادل.
وأردف: "تأمل الصين وتعتقد أن هذه المناقشة العاجلة، التي تلتها حوارات ومناقشات حول الموضوع محل البحث، سوف تُشجع بعض الدول على إظهار الإرادة السياسية واتخاذ تحرك عملي لمواجهة المشكلات متأصلة الجذور التي تؤدي إلى الغرور والتفرقة العنصرية وكراهية الأجانب، لتعزيز فهم واحترام الأديان والحضارات المختلفة، ولتدعيم بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية".

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: ليبيا تمر بمنعطف حاسم
وكالة أممية: سقوط الملايين تحت خط الفقر منذ 2020
المصدر: وام
الصين
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
الإمارات والهند.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
الإمارات
الإمارات والهند.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
اليوم 12:44
يونيون برلين مهتم بضم كيفين فولاند
الرياضي
يونيون برلين مهتم بضم كيفين فولاند
اليوم 12:37
رايس يغادر وستهام باتجاه أرسنال
الرياضي
رايس يغادر وستهام باتجاه أرسنال
اليوم 12:32
رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة
عربي ودولي
رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة
اليوم 12:25
البرلمان التركي يعمل خلال عطلته الصيفية لمناقشة انضمام السويد للناتو
عربي ودولي
البرلمان التركي يعمل خلال عطلته الصيفية لمناقشة انضمام السويد للناتو
اليوم 12:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©