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فيضانات تجتاح نيودلهي

فيضانات تجتاح نيودلهي
14 يوليو 2023 12:19

 قالت السلطات الهندية إن عدة مناطق في العاصمة الهندية نيودلهي لا تزال غارقة اليوم الجمعة بعد تدفق مياه نهر يامونا، الذي يمر عبر المدينة، من خلال منظم صرف مياه مكسور.
وأظهرت لقطات من وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي)، وهي شريك لرويترز، الطرق المحيطة بالقلعة الحمراء الشهيرة في نيودلهي وقد غمرتها المياه بالكامل إلى جانب شاحنات وحافلات معطلة في عدة مواقع، ولم يظهر منها سوى الزجاج الأمامي والسقوف من فوق سطح الماء.
وقالت حكومة الولاية إن المنظم القريب من محطة مترو إندرابراستا، كان "معطوبا منذ فترة طويلة" وتعطل تماما في حوالي الساعة 1330 بتوقيت جرينتش أمس الخميس.
وذكرت الحكومة في بيان أن الأضرار التي سببها المنظم أدت إلى فيضان نهر يامونا وتدفق مياهه بشكل عكسي باتجاه المدينة، مضيفة أن العمل جار لإصلاح العطل.
وقال أرفيند كيجريوال رئيس وزراء نيودلهي في تغريدة على تويتر إنه طلب المساعدة أيضا من الهيئة الوطنية للاستجابة للكوارث ومن الجيش.
وقال ركاب المترو إن الحركة على الشبكة تأثرت وأصبحت الخدمة أبطأ بنحو 20 دقيقة.

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المصدر: رويترز
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