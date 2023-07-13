دعوات عربية لإنهاء الصراع في السودان

عواصم (الاتحاد)

أعرب عدد من الدول العربية عن دعمها لمخرجات قمة دول جوار السودان، التي عقدت أمس في القاهرة، وسط تأكيد على ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، وإنهاء الصراع وحماية الأرواح والممتلكات وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وعبَّرت وزارة الخارجية البحرينية عن تقدير مملكة البحرين للجهود الدبلوماسية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في احتضان قمة دول جوار السودان بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي وأمين عام جامعة الدول العربية، باعتبارها خطوة مهمة في سياق المساعي الدولية الرامية للتوصل إلى حل سلمي شامل ومستدام للأزمة الراهنة، من خلال مشاركة الأطراف السودانية كافة في حوار وطني جامع يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والرخاء، والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها، واستكمال المسار الديمقراطي.

وأعربت دولة الكويت عن تطلعها إلى استجابة الأطراف السودانية لمخرجات قمة دول الجوار. وأكدت الخارجية الكويتية، في بيان، تطلع دولة الكويت إلى «استجابة جميع الأطراف لمخرجات هذه القمة وأن تسفر عن إنهاء الصراع الحالي ووضع الآليات الفاعلة لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، وذلك بالاتساق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى، بما يجنب السودان وشعبه آثارها السلبية ويحافظ على أمن السودان واستقراره وسلامة أراضيه وحماية مقدراته ومصالحه، وإنهاء الاقتتال الدائر فيه وحقن دماء الشعب السوداني». كما رحَّبت الحكومة الأردنية بالبيان الختامي الصادر عن القمة. وأكدت وزارة الخارجية الأردنية دعم المملكة لجميع الجهود المستهدفة لحل الأزمة السودانية، وتعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي، بما يلبِّي طموحات وتطلعات الشعب السوداني.

وفي هذه الأثناء، شدد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي على دعم البرلمان العربي للجهود العربية التي تهدف إلى الحفاظ على الدولة السودانية ووقف نزف الدم السوداني، معرباً عن تطلعه لأن تسهم القمة بشكل كبير في تجاوز الأزمة الراهنة ووقف الصراع الدائر بما يلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني، ويحافظ على مقدرات ووحدة الدولة السودانية.