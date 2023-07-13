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سوريا تسمح للأمم المتحدة بإيصال المساعدات عبر تركيا لمدة 6 أشهر

سوريا تسمح للأمم المتحدة بتوصيل مساعدات عبر تركيا لستة أشهر أخرى
14 يوليو 2023 00:29

نيويورك، بروكسل (الاتحاد، وكالات)

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قالت الحكومة السورية إن الأمم المتحدة يمكنها استخدام معبر حدودي مع تركيا لمواصلة إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا لـ 6 أشهر أخرى.
وكتب بسام الصباغ سفير سوريا لدى الأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن أمس الأول: «تسليم مساعدات الأمم المتحدة يتعين أن يجري بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية».
وأضاف الصباغ أن «حكومة سوريا اتخذت القرار السيادي بمنح الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة الإذن باستخدام معبر باب الهوى».
ولفت إلى أنه «سيسمح لها بإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين في شمال غرب سوريا بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية لـ6 أشهر تبدأ في 13 يوليو».
وبعد زلزال قتل أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا في فبراير، سمحت دمشق للأمم المتحدة باستخدام معبرين حدوديين إضافيين من تركيا لإرسال المساعدات، ويحل أجل هذه الموافقة في 13 أغسطس.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه تم تلقي الخطاب السوري وإن الأمم المتحدة تدرسه.
بدورها، قالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد في بيان «بموجب تفويض الأمم المتحدة، كان معبر باب الهوى يخضع لأعلى معايير المراقبة على المساعدات لضمان عدم إساءة استخدامها».
وقالت «الأولوية كانت لتدفق المساعدات بسرعة مرة أخرى لمن يحتاجونها ومن ثم التأكد من مستقبل العملية»، مضيفة «لن نتردد في إعادة ذلك إلى مجلس الأمن».
ووفقاً للأمم المتحدة، يمر 85% من جميع البضائع المتجهة إلى الشمال الغربي، عبر معبر باب الهوى الحدودي، المغلق منذ الاثنين. 
وتقول الأمم المتحدة إن 4.1 مليون شخص في هذه المنطقة بحاجة إلى المساعدة. 
وفي سياق متصل، مدد الاتحاد الأوروبي، أمس، إعفاءً إنسانياً من عقوباته المفروضة على سوريا للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لـ 6 أشهر إضافية حتى فبراير 2024.

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