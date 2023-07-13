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مصر وإثيوبيا: مفاوضات عاجلة للتوصل لاتفاق حول «سد النهضة»

مصر وإثيوبيا: مفاوضات عاجلة للتوصل لاتفاق حول «سد النهضة»
14 يوليو 2023 01:20

القاهرة (الاتحاد) 

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استأنف الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمس، المناقشات مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. وجدد الزعيمان تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سياسياً واقتصادياً وثقافياً، انطلاقاً من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار الشعبين الشقيقين، بما يسهم أيضاً بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة، بحسب بيان مشترك. 
وناقش الزعيمان سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، على هامش مؤتمر دول جوار السودان المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، واتفقا على نقاط عدة، منها الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، واتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر. 
وأوضحت إثيوبيا التزامها خلال فترة هذه المفاوضات، أثناء ملء السد خلال العام 2023- 2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.

إثيوبيا
السودان
مصر
سد النهضة
عبدالفتاح السيسي
آبي أحمد
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