الأردن يطالب «الأغذية العالمي» بالتراجع عن قطع الدعم عن لاجئين سوريين

عمان (الاتحاد)

دعا وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، إلى العدول عن قرار قطع الدعم الغذائي عن لاجئين سوريين اعتباراً من الأول من أغسطس.

وقال مكتب برنامج الأغذية العالمي في عمان لـ«رويترز» إن «أزمة تمويل غير مسبوقة» أجبرته على قطع المساعدات الغذائية عن 50 ألف لاجئ من بين 465 ألفاً كان يساعدهم في الأردن.

وقال الصفدي، في تغريدة على «تويتر»: «هذا ليس من مسؤولية الأردن.. إنها مسؤولية من يقطع الدعم، ولا نستطيع تحمل هذا العبء وحدنا».

وأضاف: «نناشد برنامج الأغذية العالمي، وغيره ممن يقطعون الدعم عن اللاجئين السوريين، العدول عن القرار».

وتكافح الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ومجموعات الإغاثة الأخرى من أجل الاستمرار في مساعدة السوريين، في ظل زيادة الاحتياجات وتراجع تدفقات التمويل.

ويحتاج أكثر من 15 مليون شخص في أرجاء البلاد للمساعدات، وهو رقم قياسي. لكن الأمم المتحدة قالت في يونيو إنه لم يتم تمويل مناشدتها للعمل الإنساني في سوريا العام الجاري، وقيمتها 5.4 مليار دولار إلا بنسبة 11 في المئة فقط.