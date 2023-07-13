عضو لجنة التفاوض بالحكومة اليمنية لـ«الاتحاد»: «الحوثي» يماطل في عقد جولة مفاوضات لتبادل الأسرى

عبد الله أبو ضيف (عدن، القاهرة)

قال ماجد فضائل عضو لجنة التفاوض لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في الحكومة اليمنية من جماعة الحوثي، إنه كان من المفترض عقد جولة مفاوضات جديدة بعد عيد الأضحى مباشرة إلا أن هذا الأمر لم يحدث وفي انتظار تحديد موعد جديد خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الجولة السابقة ركزت على بعض الأسماء التي اشترط الوفد الحكومي تضمينها للموافقة على المفاوضات بالكامل.

وأوضح فضائل في تصريحات لـ«الاتحاد» أن محمد القحطان كان من بين الأسماء الرئيسية التي طالب الوفد الحكومي بإدراجها خاصة وأنه من أقدم المحبوسين في سجون الحوثي، وتعنت وفد الجماعة بشكل كبير في إدراجه قبل التعاطي مع الأمر في النهاية، والاتفاق على أن تشمل الجولة الجديدة الأسماء النهائية من الجانبين.

وتأسس من قبل فريق عمل تقني بمشاركة الأطراف ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، يركز بشكل حصري على الأوجه اللوجيستية والتقنية للتبادل.

وأشار ماجد فضائل إلى أنهم في انتظار تحديد موعد الجلسة الجديدة والتي من المحتمل انطلاقها الشهر المقبل أو نهاية يوليو الجاري، مؤكداً أهمية تذليل العقبات التي تواجه الوفد الحكومي في ظل التعنت الشديد من جماعة الحوثي وإصرارها على أسماء غير موجود من الأساس بالسجون الحكومية.

وأضاف أن وفد الحوثي يصر بشكل غريب على أن هذه الأسماء موجودة في مأرب، وهذا الأمر يشكل عقبة كبيرة في طريق المفاوضات، خاصة وأنه مستمر منذ اتفاق ستوكهولم الذي تم تنفيذه في رمضان الماضي، لافتاً إلى وجود عقبة أخرى تتمثل في انتقاء الأسرى، حيث يختار الحوثي بعض الأسماء المرتبطة بالقبائل التي تساعدهم على الحشد.

وكان قد تم الاتفاق على إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية على ذمة الأحداث لدى جميع الأطراف من دون أي استثناءات أو شروط بهدف حل القضية بشكل كامل ونهائي.

وأشاد عضو لجنة التفاوض بعمل المبعوث الأممي والذي لعب دوراً كبيراً في المفاوضات بالإضافة إلى وفد التحالف العربي في تقريب وجهات النظر خاصة مع وجود العديد من العقبات أثناء عقد الجلسات،

متمنياً أن يتعامل الجميع بجدية واضحة في هذا الملف الإنساني المهم.

وأشار إلى أن الوفد الحكومي يعمل بجدية ومن دون انتقائية وتحت مبدأ الكل مقابل الكل والعمل على حلحلة الأمور قدر الامكان، في غضون ذلك تعمل جماعة الحوثي بانتقائية شديدة فيما نحاول تجاوزها والتركيز على الأولويات حيث تتم المطالبة بالإفراج عن 90% من المدنيين تقريباً تم القبض عليهم من مقرات عملهم ومنازلهم، فيما يطالب الحوثي بمتمردين ومقاتلين ويتم التوافق في النهاية لتحقيق مصلحة الأهالي ولمَ شملهم مع أبنائهم لأنهم في النهاية من مسؤولية الدولة وعدم تركهم لتعسف الميليشيات.

وكشف فضائل عن أن 320 شخصاً قتلوا بسبب التعذيب في سجون الحوثي، مؤكداً أن الوفد الحكومي يعمل بقدر الإمكان على خروج الأسرى والمعتقلين خاصة من كبار السن والأكاديميين والأطباء والصحفيين خلال جولات المفاوضات الماضية، والجولة الجديدة التي انطلقت منذ شهر تقريباً ولا تزال مستمرة.

ومن جانبها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تلتزم بأداء دورها كوسيط محايد وتشارك بنشاط في اتصالات مستمرة مع كافة الأطراف المعنية لضمان أن تُنفّذ عملية الإفراج وفقًا للقانون الدولي الإنساني، على النحو المتفق عليه من جانب الأطراف في سويسرا في مارس 2023.