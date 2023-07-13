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الأمم المتحدة تدعو إلى التضامن للقضاء على الجوع

أنطونيو جوتيريش
14 يوليو 2023 01:19

نيويورك (الاتحاد) 

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس، على ضرورة التضامن والعمل الجماعي من أجل «عالم خال من الجوع». وكتب جوتيريش على صفحته على «تويتر»: «في ظل عالم يتسم بالوفرة، لا يجب أن يجوع أحد أو يعاني من قسوة سوء التغذية»، مضيفاً أن الوصول إلى «عالم خال من الجوع، هو أمر في المتناول، ولكن يجب علينا جميعاً أن نعمل سوياً بشكل عاجل وبتضامن». 
وفي الوقت نفسه، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أن «نحو 3.3 مليار شخص، أي نصف البشرية تقريباً، يقيمون في دول تنفق على فوائد خدمة الدين أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة، إنها أكثر من مجرد مخاطرة نظامية - إنه إخفاق نظامي»، مؤكداً: «إن العمل لن يكون سهلاً، ولكنه ضروري وعاجل».

الأمم المتحدة
الجوع
مكافحة الجوع
أنطونيو جوتيريش
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