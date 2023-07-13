باكستان.. مقتل 12 جندياً في تبادل لإطلاق النار

إسلام آباد (وكالات)

قال مسؤولون باكستانيون، أمس، إن ما لا يقل عن 12 جندياً باكستانياً، وسبعة مسلحين، قتلوا في اشتباكات منفصلة في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد.

ووفقاً لبيان عسكري، حاولت مجموعة من الإرهابيين اقتحام قاعدة عسكرية، أمس الأول، في بلدة زوب، ما أسفر عن تبادل لإطلاق النار استمر ساعات عدة على الأقل. وأضاف الجيش أن تسعة جنود على الأقل قتلوا في أعلى حصيلة وفيات في يوم واحد للجيش في خلال أشهر عدة، وجرى قتل المهاجمين الخمسة.

وفي واقعة منفصلة في المنطقة نفسها، قتل ثلاثة جنود عندما هاجم مسلحون قافلة عسكرية في بلدة سوي التي يمر من خلالها خط أنابيب الغاز الطبيعي الرئيسي في باكستان، وقتل مسلحان على الأقل في تبادل إطلاق النار.