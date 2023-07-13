عشرات القتلى والجرحى بفيضانات الهند

نيودلهي (وكالات)

أدت الأمطار الغزيرة في شمال الهند إلى ارتفاع منسوب المياه بنهر يامونا الذي يمر وسط نيودلهي إلى معدل غير مسبوق، ما يجعل العاصمة عرضة للفيضانات، حسبما ذكرت تقارير إعلامية أمس.

وأغلقت مدارس وجامعات أبوابها بسبب الأمطار الموسمية التي أدت لحدوث تشبع كبير بالمياه في طرق، وانهيار منازل في مناطق شاسعة شمالي الهند هذا الأسبوع، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من مائة شخص.

وغرَّد رئيس حكومة دلهي أرفيند كيجريوال، عبر موقع «تويتر»، أن منسوب المياه ارتفع في نهر يامونا إلى 207.55 متر، أمس، ليتجاوز المعدل القياسي البالغ 207.49، والمسجل في عام 1978.