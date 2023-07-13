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عشرات القتلى والجرحى بفيضانات الهند

عشرات القتلى والجرحى بفيضانات الهند
14 يوليو 2023 01:19

نيودلهي (وكالات)

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فيضانات تجتاح نيودلهي

أدت الأمطار الغزيرة في شمال الهند إلى ارتفاع منسوب المياه بنهر يامونا الذي يمر وسط نيودلهي إلى معدل غير مسبوق، ما يجعل العاصمة عرضة للفيضانات، حسبما ذكرت تقارير إعلامية أمس. 
وأغلقت مدارس وجامعات أبوابها بسبب الأمطار الموسمية التي أدت لحدوث تشبع كبير بالمياه في طرق، وانهيار منازل في مناطق شاسعة شمالي الهند هذا الأسبوع، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من مائة شخص. 
وغرَّد رئيس حكومة دلهي أرفيند كيجريوال، عبر موقع «تويتر»، أن منسوب المياه ارتفع في نهر يامونا إلى 207.55 متر، أمس، ليتجاوز المعدل القياسي البالغ 207.49، والمسجل في عام 1978. 

فيضانات
الهند
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