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مساعٍ مكثفة لتمديد «اتفاقية الحبوب»

سفينة حبوب تنتظر التفتيش في المرسى الجنوبي لإسطنبول (رويترز)
14 يوليو 2023 01:20

عواصم (وكالات) 

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أعلن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس، أن المفوضية الأوروبية تساعد الأمم المتحدة وتركيا في الجهود الرامية إلى تمديد اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود. وأضاف أن التكتل منفتح على «استكشاف جميع الحلول التي تسهم في ضمان استمرار ذلك».
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، إنه لم يسمع أي مقترحات جديدة بخصوص اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب الذي ينتهي العمل به الأسبوع المقبل، مؤكداً مواصلة المباحثات مع تركيا لضمان صادرات الحبوب الروسية بغض النظر عن أي اتفاق.
وأمس الأول، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمديد الاتفاق مقابل ربط شركة تابعة لبنك زراعي روسي بنظام سويفت الدولي للمدفوعات.
وهددت روسيا بالخروج من اتفاق الحبوب الذي ينتهي سريانه يوم الاثنين المقبل، بسبب عدم تلبية مطالبها بضمان تصدير شحنات الحبوب والأسمدة الروسية. 
ويجري تحميل آخر سفينتين تنطلقان بموجب اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود حالياً في ميناء أوديسا الأوكراني قبل انتهاء العمل بالاتفاق.
ويهدف الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي، إلى الحيلولة دون وقوع أزمة غذاء عالمية، إذ يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية المحاصرة بسبب الصراع مع روسيا.

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