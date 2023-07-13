عاصفة رعدية قوية تقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل في النمسا

تعرضت عدة ولايات نمساوية لعاصفة رعدية قوية مصحوبة بهطول أمطار غزيرة، تسببت بقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل، وألحقت أضرارا جسيمة بالمباني والمزارع والغابات، وتسببت في حدوث خسائر مادية فادحة في ولايات "بورجنلاند"، "شتابرمارك"، "النمسا العليا"، "سالزبورغ" وفي ولاية "كارنتن". وتسببت الرياح القوية في اقتلاع وسقوط الأشجار في المدن والغابات، وتدمير مساحات كبيرة من المحاصيل الزراعية مثل الذرة، وغمر الطوابق السفلية للمنازل بمياه الأمطار المتراكمة، وحدوث انهيارات طينية وغلق العديد من الطرق السريعة مثل طريق "A9" المار بالقرب من مدينة "ليتسن" جنوب ولاية "بورجنلاند"، كما تأثرت العديد من خطوط السكك الحديدية في ولاية "كارنتن". وسجل التقرير، الصادر عن إدارة فرق الانقاذ بولاية "بورجنلاند"، تنفيذ 80 عملية انقاذ، قامت بها 37 فرقة إطفاء، ركزت على إزالة الأشجار المتساقطة من الشوارع وتفريغ أقبية المنازل والطوابق السفلية من مياه الأمطار، وإعادة فتح الطرق، كما أشار التقرير إلى نشر 12 من فرق الإطفاء عملت فقط في منطقة "لينسن".

وفي ولاية "كارنتن"، أفاد مركز الدفاع المدني، أن التيار الكهربائي انقطع عن 12 ألف أسرة، بالإضافة لنحو 4 آلاف منزل يعاني من مشاكل تمنع وصول التيار الكهربائي، ورصد المركز قيام قوات المطافئ بنحو 350 عملية إنقاذ، قامت برفع الأشجار، التي تم اقتلاعها أو سقوطها على الطرق والمنازل والأسطح والسيارات وخطوط الكهرباء، كما تسببت صاعقة في اندلاع حريق بغابة في ولاية "سالزبورغ".