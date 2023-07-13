ألمانيا توافق على قانون للتكيف مع آثار تغير المناخ

وافقت الحكومة الائتلافية في ألمانيا على إجراءات من شأنها دعم جهود البلاد في التكيف مع تداعيات التغير المناخي. وبحسب مصادر حكومية، وافق مجلس الوزراء الاتحادي اليوم الخميس على مشروع قانون في هذا الشأن.

ويقضي مشروع القانون بتفويض الولايات الاتحادية بالعمل لضمان وجود استراتيجيات منهجية وشاملة تتعلق بالتغير المناخي على مستوى الولايات والبلديات والمقاطعات. وإضافة إلى ذلك، تلتزم الحكومة الاتحادية بتقديم استراتيجية تكيف تشمل مستهدفات قابلة للقياس بنهاية عام 2024 .

وقالت وزيرة البيئة شتيفي ليمكه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "الاحترار العالمي يسبب بالفعل أضرارا واسعة في ألمانيا وأوروبا". وأضافت الوزيرة أن أحوال الطقس شديدة التطرف ستصبح أمرا معتاد الحدوث بشكل أكبر في المستقبل، ما سيجبر الحكومة على اتخاذ تدابير احترازية، والعمل على التكيف مع عواقب أزمة المناخ.

ويشكل وضع قضية التكيف المناخي في الاعتبارعند أي تخطيط مقرر واتخاذ قرار، محورا مهما في مشروع القانون. وعلى سبيل المثال، يجب إجراء تقييم للمخاطر فيما يتعلق بوقوع فيضانات، قبل تشييد أي مباني. ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى البرلمان الألماني للموافقة عليه.

ورحبت بالقرار، الجمعية الألمانية لمشروعات البنية التحتية المملوكة للبلديات (في كيه يو)، ودعت إلى تسريع وتيرة إصدار التمويل. وقال المدير العام للجمعية، إنجبيرت ليبينج، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "هناك حاجة ماسة للتحرك هنا من جانب الحكومة الاتحادية والولايات، لأننا سنواجه تكاليف ضخمة للتكيف مع المناخ خلال الأعوام القليلة المقبلة".