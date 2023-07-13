بايدن يصل فنلندا بعد قمة الناتو

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن العاصمة الفنلندية هلسنكي اليوم الخميس، لزيارة أحدث دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وذلك بعد مشاركته في قمة الحلف في ليتوانيا.

ووصل بايدن القصر الرئاسي اليوم الخميس، حيث يلتقي بالرئيس الفنلندي سولي نينيستو. وعقب ذلك ستكون هناك قمة مصغرة مع رؤساء حكومات دول الشمال الأوروبي الأخرى، الدنمارك والنرويج والسويد وآيسلندا.

ومن المقرر أن تختتم زيارة بايدن في العاصمة الفنلندية في المساء بمؤتمر صحفي مشترك مع نينيستو. وأصبحت فنلندا عضوا رسميا في الناتو منذ بداية أبريل الماضي. وتعد هذه هي أول زيارة يقوم بها رئيس أميركي حالي لفنلندا منذ زيارة الرئيس السابق دونالد ترامب منذ خمسة أعوام.