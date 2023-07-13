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برلين تستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار المناطق المنكوبة بالزلازل في تركيا

زلزال تركيا
13 يوليو 2023 08:40

يعقد في العاصمة الألمانية برلين اليوم الخميس مؤتمر بشأن إعادة إعمار المناطق المنكوبة بالزلازل المدمرة التي ضربت تركيا، بعد خمسة أشهر من الكارثة.

وينظم المؤتمر اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية ومنظمات تركية شريكة. ووصف الاتحاد حجم الدمار بأنه هائل، قائلا إن إعادة الإعمار ستستغرق سنوات عديدة.

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وأضاف أن تركيا تعتمد على دعم الشركات الألمانية. ومن المقرر أن يوجه المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسائل عبر الفيديو إلى المؤتمر.

وضربت عدة زلازل مدمرة جنوب شرق تركيا وأجزاء من سوريا أوائل فبراير الماضي، مخلفة عشرات الآلاف من القتلى وملايين المشردين، ومستشفيات وبنية تحتية بحاجة إلى إعادة الإعمار.

المصدر: وكالات
برلين
تركيا
ألمانيا
المانيا
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