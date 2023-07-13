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حريق في مستشفى بكوريا الجنوبية

أرشيفية
13 يوليو 2023 07:53

اندلع حريق في برج لانتظار السيارات بمستشفى في مدينة دايجو جنوب شرق كوريا الجنوبية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس ، مما اضطر المسؤولين لإجلاء حوالي 200 مريض ، حسبما أفاد رجال الإطفاء. وأضاف رجال الإطفاء أن من بين الذين تم إجلاؤهم ، امرأة في السبعينيات من عمرها ، وشكت من صعوبة في التنفس وتم نقلها إلى مستشفى قريب. وتم إخماد الحريق الرئيسي بعد حوالي ساعتين ، بمشاركة نحو 170 من رجال الإطفاء و65 عربة إطفاء ومعدات أخرى،حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء. وتعتزم سلطات الإطفاء والشرطة في المدينة فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

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