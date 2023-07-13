الهند ترفع مستوى التحذير من الفيضانات

أدت الأمطار الغزيرة في شمال الهند إلى ارتفاع منسوب المياه بنهر يامونا الذي يمر وسط نيودلهي إلى معدل غير مسبوق، مما يجعل العاصمة عرضة للفيضانات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وغرد رئيس حكومة دلهي أرفيند كيجريوال، عبر موقع تويتر أن منسوب المياه ارتفع في نهر يامونا إلى 207.55 متراً اليوم، ليتجاوز المعدل القياسي البالغ 207.49 والمسجل في عام 1978.

وأضاف أن منسوب النهر ارتفع بسبب كميات كبيرة للغاية من المياه تم إطلاقها من سد في ولاية هاريانا. وتتوقع المفوضية المركزية للمياه أن يصل المنسوب إلى207.72 في يامونا، وهو نبأ غير سار لدلهي. وطلب كيجريوال من وزير الداخلية الاتحادي أميت شاه أن يتأكد من تصريف المياه من خلف السد في هاريانا، بشكل تحت السيطرة، لمنع حدوث فيضان في دلهي.