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بايدن في فنلندا بعد قمة الناتو

بايدن في فنلندا بعد قمة الناتو
13 يوليو 2023 00:42

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء إلى فنلندا التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي في أبريل للقاء نظيره ساولي نينيستو ورؤساء وزراء دول الشمال الأوروبي.
وبعد مشاركته في قمة الناتو في فيلنيوس، حطت الطائرة الرئاسية الأميركية الأربعاء في مطار هلسينكي على ما أفاد مصور وكالة فرانس برس في الطائرة.

وسيكون بايدن أول رئيس أميركي يزور هلسينكي منذ قمة قبل خمس سنوات ضمت الرئيس السابق دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وإلى جانب نينيستو ورئيس وزراء فنلندا بيتيري أوربو، يلتقي بايدن الخميس رؤساء وزراء السويد أولف كريتسرسون والنروج يوناس غار ستور والدنمارك ميتي فريدريكسن وايسلندا كاترين جاكوبسدوتير.
وستتمحور المحادثات على التعاون بين هذه الدول والولايات المتحدة في مجال الأمن والبيئة والتكنولوجيا.
وستكون فنلندا المحطة الأخيرة لجولة بايدن الأوروبية يعود بعدها إلى واشنطن الخميس. والتقى في إطار هذه الجولة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن الاثنين وشارك في قمة فيلنيوس.

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المصدر: آ ف ب
جو بايدن
أميركا
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