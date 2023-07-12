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مباحثات سعودية فرنسية تتناول تطورات الملف اللبناني

مباحثات سعودية فرنسية تتناول تطورات الملف اللبناني
13 يوليو 2023 01:27

الرياض (الاتحاد) 

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بحث المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي نزار بن سليمان العلولا، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي للبنان جان إيف لودريان، في العاصمة الرياض، أمس، «آخر تطورات الملف اللبناني». وقالت وزارة الخارجية السعودية، في منشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس: «المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء نزار بن سليمان العلولا التقى المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي للبنان جان إيف لودريان، وذلك في ديوان وزارة الخارجية».  وأضافت: «استعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين المملكة، وفرنسا، وبحث آخر تطورات الملف اللبناني، كما تم مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». 
وزار مبعوث الرئيس الفرنسي بيروت، الشهر الماضي، حيث بحث مع المسؤولين في أزمة الشغور الرئاسي، وأكد عقب زيارته أنه سيعود مجدداً إلى بيروت في القريب العاجل، «لأن الوقت لا يعمل لصالح لبنان».
وتابع: «في هذه الزيارة أردت أولاً أن أصغي، لذا التقيت بالسلطات المدنية الدينية والعسكرية، إضافة إلى ممثلين عن كافة الأطراف السياسية الممثلة في مجلس النواب».

السعودية
لبنان
جان إيف لودريان
فرنسا
وزارة الخارجية السعودية
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