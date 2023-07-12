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باتيلي: ضرورة تبني مقاربة تشاورية للانتخابات الليبية

باتيلي: ضرورة تبني مقاربة تشاورية للانتخابات الليبية
13 يوليو 2023 01:27

حسن الورفلي (بنغازي)

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بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، مع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، جهود المجلس لتحقيق السلام والاستقرار عبر انتخابات حرة ونزيهة، والمسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية المنبثقة عن مؤتمر برلين -2 لحل الأزمة الليبية.
وأكد المبعوث الأممي، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أنه ناقش مع المنفي التطورات السياسية والأمنية في البلاد، كما أشاد بالنهج التشاوري الشامل الذي تبناه المجلس الرئاسي في إدارة الملف الاقتصادي، داعياً الأطراف الليبية كافة لتبنى المقاربة التشاورية والشاملة نفسها، وتعزيز التوافق وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات وطنية شاملة.
إلى ذلك، بحث باتيلي مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، آخر المُستجدات السياسية على الساحة الليبية، مؤكدين ضرورة الدفع باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
فيما أوضح باتيلي أن المشاورات تطرقت إلى الوضع السياسي الراهن، حيث تم الاتفاق على ضرورة معالجة القضايا الخلافية في مشروعي قانوني الانتخابات، وأهمية مشاركة وقبول جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة والأطراف الرئيسية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تمهد لإجراء انتخابات ناجحة وشاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي.
بدوره، أكد رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة درنة الليبية الدكتور يوسف الفارسي في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، أن البعثة الأممية لدى ليبيا منحت فرصة أخيرة للكيانات السياسية قبل إطلاق رؤيتها لحل الأزمة، من خلال تشكيل لجنة رفيعة المستوى من مختلف الأطياف والمكونات الليبية.

الانتخابات الليبية
الأزمة الليبية
المجلس الرئاسي الليبي
الأمم المتحدة
محمد المنفي
عبد الله باتيلي
ليبيا
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