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«الرئاسي اليمني»: ضمان إمدادات الخدمات الأساسية

«الرئاسي اليمني»: ضمان إمدادات الخدمات الأساسية
13 يوليو 2023 01:27

عدن (الاتحاد)

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أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، حرص المجلس والحكومة على الوفاء بالالتزامات الحتمية للمنيين، واستعادة السيطرة بشكل عاجل على أسواق الصرف، وإمدادات السلع، والخدمات الأساسية، وفي المقدمة قطاع الكهرباء، بدعم من الأشقاء والشركاء الإقليميين والدوليين.
وشدد العليمي خلال لقاء سفير جمهورية فرنسا جان ماري صفا، على ضرورة مواجهة التداعيات الإنسانية الكارثية للهجمات «الحوثية» على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الصديقين، وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات، بما في ذلك الموقف الفرنسي الثابت، إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة.
كما تطرق اللقاء، إلى الجهود الإقليمية والدولية لإحياء العملية السياسية، واستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية بموجب المرجعيات المتفق عليها محلياً، وإقليمياً ودولياً، بما يضمن استعادة مسار السلام والاستقرار والتنمية في اليمن.
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات اليمنية- الفرنسية، وموقف باريس الداعم للمجلس والحكومة، وصولاً إلى جهودها الأخيرة في تسهيل حصول البنك المركزي اليمني على الدفعة الثانية من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني
اليمن
الأزمة اليمنية
رشاد العليمي
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