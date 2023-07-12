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اليابان ترحب بالتعاون مع «الناتو»

اليابان ترحب بالتعاون مع «الناتو»
13 يوليو 2023 01:27

طوكيو (وكالات)

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رحب رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا بالاتفاق الجديد، الذي توصل إليه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرج في قمة الحلف في ليتوانيا، حيث تحدث كيشيدا إلى وسائل الإعلام، إلى جانب ستولتنبرج في القمة. 
وتوصل كيشيدا وستولتنبرج إلى اتفاقية ستضيف مجالات تشمل الدفاع السيبراني، والاتصال الاستراتيجي، بما في ذلك مكافحة المعلومات المضللة للتعاون بين اليابان والناتو، حسبما أفادت تقارير إعلامية أمس. 
وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أمس الأول أن بلاده والناتو سيصدران وثيقة تعاون أمني جديدة، في قمة الحلف في ليتوانيا وسط مخاوف جيوسياسية متصاعدة. 
وقال كيشيدا، قبيل مغادرته طوكيو لحضور قمة الناتو، إنه حريص على استغلال القمة كفرصة «لإعادة تأكيد التعاون مع الدول ذات التفكير المماثل لدعم النظام الدولي الحر والمفتوح والقائم على القواعد» حسبما نقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية.

اليابان
الناتو
حلف الناتو
فوميو كيشيدا
حلف شمال الأطلسي
ينس ستولتنبرج
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