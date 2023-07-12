تركيا مستعدة للتوسط بين روسيا وأوكرانيا

إسطنبول (وكالات)

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس بأن تركيا قد تلعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة إذا وافق البلدان على ذلك.وقال أردوغان: «إذا عرض الطرفان الروسي والأوكراني علينا دور الوسيط فسنقوم بهذه الوساطة بكل سرور».

وجدد الرئيس التركي تأكيده على أنه «لا رابح في الأزمة الحالية ولا خاسر في السلام، وأن أنقرة تريد إنعاش السلام مجدداً في المنطقة».

وسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الحفاظ على علاقات طيبة مع كل من موسكو وكييف خلال الأزمة الدائرة منذ 16 شهراً في أوكرانيا.

وبخصوص المصادقة على عضوية السويد في الناتو، أعلن أردوغان أن تركيا لن تكون قادرة على المصادقة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي «الناتو» قبل أكتوبر على الأقل لأن البرلمان لن ينعقد قبل ذلك.

وأوضح «لدينا عطلة برلمانية مدتها شهران» مضيفاً أن «ثمة الكثير من المقترحات التشريعية الأخرى لمناقشتها» بمجرد عودة النواب في أكتوبر.