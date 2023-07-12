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«صندوق النقد» يوافق على برنامج إنقاذ باكستان

«صندوق النقد» يوافق على برنامج إنقاذ باكستان
13 يوليو 2023 01:27

إسلام أباد (وكالات)

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أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلس إدارته وافق أمس على برنامج إنقاذ لباكستان بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى تسعة أشهر.
وتوصلت باكستان والصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء أواخر الشهر الماضي لتوفير التمويل الذي تشتد حاجة البلاد إليه في ظل ما تعانيه من ضائقة مالية. 
ووافق مجلس الوزراء الباكستاني الجمعة الماضي على «سياسة الاستثمار الباكستانية» لعام 2023 والتي تستهدف جذب ما يتراوح بين 20 و25 مليار دولار فى صورة استثمارات حسبما ذكرت مصادر مطلعة لموقع «جيونيوز».
وأوضحت المصادر أنه تم التوصل إلى هذه السياسة بعد مشاورات مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والمؤسسات الفيدرالية والإقليمية. وتقضي السياسة الجديدة بإلغاء الحد الأدنى لنسبة حقوق الملكية بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، بما يسمح للأجانب بالاستثمار في كل القطاعات ماعدا ستة قطاعات لم تكشف عنها المصادر. 
ووفق السياسة الجديدة، أصبح بوسع أي مستثمر أجنبي نقل كامل أرباحه إلى الخارج بالعملة الوطنية لبلاده، وقالت المصادر: «سوف يتم توفير حماية خاصة للمستثمرين الأجانب».

صندوق النقد
باكستان
صندوق النقد الدولي
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