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إندونيسيا تدعو إلى حل سياسي للأزمة في ميانمار

وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي
13 يوليو 2023 01:27

جاكرتا (وكالات) 

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دعت إندونيسيا التي تترأس اجتماعات رابطة أمم جنوب شرق آسيا «آسيان» أمس إلى حل سياسي للأزمة في ميانمار، وذلك خلال محادثات إقليمية أعلن خلال موفد تايلاند أنه التقى الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي الأسبوع الماضي.
وتشهد ميانمار أعمال عنف أوقعت قتلى منذ الإطاحة بحكومة سان سو تشي قبل أكثر من عامين.
وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي أمام نظرائها في جلسة افتتاح اليوم الثاني من اجتماعات آسيان، «فقط حل سياسي من شأنه أن يؤدي إلى سلام دائم».
ولم تكلل جهود رابطة «آسيان» بالنجاح، والتي تضم عشر دول، في دفع خطة الخمس نقاط الداعية إلى وقف العنف واستئناف محادثات سلام، وسط تجاهل المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار الإدانات الدولية ورفضها التحاور مع خصومها. ولا يزال الوزراء يحاولون التوصل لموقف مشترك إزاء ميانمار في اليوم الثاني من المحادثات.

إندونيسيا
رابطة دول جنوب شرق آسيا
آسيان
ميانمار
أونج سان سو تشي
ريتنو مارسودي
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