اقتراح أممي لإنقاذ اتفاق الحبوب

نيويورك (وكالات)

أفاد متحدث باسم الأمم المتحدة، أن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للمنظمة الدولية بعث برسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقترح فيها سبيلاً للمضي قدماً في زيادة التسهيلات الممنوحة لصادرات الأغذية والأسمدة الروسية وضمان استمرار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك للصحفيين أمس: «الهدف هو إزالة العقبات التي تؤثر على المعاملات المالية التي تجري من خلال البنك الزراعي الروسي وهذا مصدر قلق كبير عبر عنه الاتحاد الروسي، والسماح في نفس الوقت بالتدفق المستمر للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود».

ومن المقرر أن ينتهي يوم الاثنين المقبل أجل الاتفاق الذي يسمح بالتصدير الآمن للحبوب والأسمدة من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.

ووقّعت مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في يوليو 2022 في إسطنبول في إطار اتفاق بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركيا والأمم المتحدة، ما أتاح تصدير نحو 33 ألف طن من الحبوب من أوكرانيا.