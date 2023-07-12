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شولتس: تعهد مجموعة السبع بدعم أوكرانيا يعزز المساعدة العسكرية لكييف

شولتس: تعهد مجموعة السبع بدعم أوكرانيا يعزز المساعدة العسكرية لكييف
12 يوليو 2023 20:34

 أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأن تعهد مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بدعم أوكرانيا من شأنه أن يعزز المساعدة العسكرية لكييف على المدى الطويل.

وقبل اختتام قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قال شولتس اليوم الأربعاء إن الأمر يتعلق بـ "شراكة أمنية" تم تضمينها في استراتيجية طويلة المدى "يمكن لأوكرانيا أن تعتمد عليها".

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وأضاف شولتس أن هذه الخطوة سيتم إلحاقها بالمساعدة السابقة التي أتاحت لأوكرانيا الدفاع بشكل لم يكن ممكنا لها لو اعتمدت على مواردها الاقتصادية الخاصة.

وصرح شولتس بأن "الناتو هو حلف دفاعي لا يهدد أحدا. ومع ذلك، فهو على استعداد وقادر على التصدي لأي تهديد عسكري".

المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
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