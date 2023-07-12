واشنطن "تدين بشدّة" إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً بالستياً

دانت الولايات المتّحدة "بشدة" الأربعاء إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً بالستياً بعيد المدى، بحسب بيان صادر عن ناطق باسم مجلس الامن القومي الأميركي ملحق بالبيت الأبيض.

وقال الناطق باسم المجلس آدم هودج في البيان إن إطلاق هذا الصاروخ "يشكل انتهاكا صارخاً لعدة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي، ويؤجج دون جدوى التوترات وقد يؤدي الى زعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة".

وقد أعلن الجيش الكوري الجنوبي الأربعاء أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا بعيد المدى، بعد أيام على إطلاق بيونغ يانغ تهديدا بإسقاط أي طائرة تجسس أميركية تنتهك مجالها الجوي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا مجهولا في البحر الشرقي"، مستخدمة الاسم الكوري لبحر اليابان.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي أنها "رصدت ما يُعتقد أنه صاروخ بالستي بعيد المدى أطلق من منطقة بيونغ يانغ قرابة الساعة العاشرة (01,00 ت غ) باتجاه بحر الشرق"، الذي يعرف أيضا باسم بحر اليابان.