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إجلاء 40 ألفاً في الصين بسبب الفيضانات

فيضانات في الصين (أرشيفية)
12 يوليو 2023 10:46

قالت وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء، إن السلطات أجلت أكثر من 40 ألفاً في إقليم سيتشوان بالصين بسبب الفيضانات فيما تسببت السحب المحملة بمياه الأمطار في هطول كمية كبيرة من المطر على عدة مناطق في البلاد.

وأغرقت زخات الأمطار الغزيرة غير المعتادة مناطق مختلفة على مدار الأسابيع القليلة الماضية مما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية ألحقت أضراراً بالمنازل ودمرت البنية التحتية وأودت بحياة عدة أشخاص.

وأصدرت مدينة تشنغتشو عاصمة إقليم خنان تحذيراً باللون الأحمر وهو الأعلى في نظام تحذير من أربع درجات من أمطار غزيرة فيما سجلت عدة مناطق هطول أمطار غزيرة.

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وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هيئات الأرصاد الجوية مددت تحذيراً من عواصف مطيرة حتى يوم غد الخميس لعدة أقاليم.

وقال مركز الأرصاد الجوية الوطني إن بعض هذه المناطق قد يشهد سقوطاً أكثر من 70 ملليمترا من الأمطار خلال ساعة واحدة بالإضافة إلى عواصف رعدية‭‭ ‬‬ورياح شديدة وبرد.
وكثيرا ما حذر مسؤولون من طقس شديد وكوارث جغرافية خلال شهر يوليو.

المصدر: وكالات
الصين
الأمطار الغزيرة
فيضانات
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