قتلى في انهيار مبنيين في كوناكري عاصمة غينيا

عثر على جثث خمسة أشخاص تحت أنقاض مبنيين قيد الإنشاء انهارا في جنوب العاصمة الغينية كوناكري، كما أعلنت الحكومة مساء الثلاثاء.

وقالت الحكومة في بيان إن مبنيين انهارا "في منطقة ماتوتو في كوناكري الإثنين 10يوليو 2023 حوالي الساعة 17,00"، موضحة أنه تم انتشال "خمس جثث" في الموقع.

وكانت الحكومة ذكرت في حصيلة أولى وضعها مسؤول في إدارة المنطقة وعامل كان في الموقع أن "خمسة عمال وطفلا واحدا هم تحت الأنقاض"، اي أنها تبحث عن ستة مفقودين.

وأمرت وزارة العدل بفتح تحقيق، بحسب الحكومة.

ونشرت قوات أمنية كبيرة من الشرطة والدرك في مكان الحادث بينما يعمل رجال الدفاع المدني وفرق الإنقاذ بجد للعثور على ناجين محتملين تحت الأنقاض.