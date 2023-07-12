خفر السواحل الإسباني يبدأ مهمة إنقاذ مهاجرين قبالة جزر الكناري

بدأ خفر السواحل الإسباني، البحث عن ثلاثة قوارب مهاجرين أعلن عن فقدانها قبالة جزر الكناري، بعد يوم من إنقاذ عشرات المهاجرين في المنطقة نفسها.

وقالت متحدثة باسم هيئة الانقاذ البحري الاسبانية إنه جرت الاستعانة بطائرة إنقاذ لكنها "لم تعثر على شيء".

وأضافت أن خفر السواحل طلب أيضا من سفن أخرى في المنطقة أن تشارك في عملية البحث.

وأشارت إلى أن رجال الإنقاذ عثروا الاثنين خلال عمليات بحث على قارب يحمل 78 مهاجرا من جنوب الصحراء تم نقلهم إلى جزيرة غران كناريا.

وكان قد جرى الإبلاغ في البداية عن وجود 86 شخصا على متن القارب.